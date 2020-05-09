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Лидер КНДР поздравил российский народ с Днем победы

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Председатель Государственного совета КНДР Кем Чен Ын от имени правительства и народа Северной Кореи поздравил президента РФ Владимира Путина и весь российский народ с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщило посольство России в Пхеньяне.

"Народ России 75 лет назад продемонстрировал беспримерный героизм и дух самопожертвования, достиг великой победы в войне за справедливость, уничтожение фашизма, представлявшего угрозу будущему всего человечества, в защиту своей страны и сохранение глобального мира и безопасности", - говорится в поздравительной телеграмме Ким Чен Ына в адрес российского президента.

Он выразил надежду на дальнейшее развитие и укрепление дружественных отношений между двумя странами и пожелал России скорейшей победы над распространением коронавирусной инфекции.

КНДР

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