Германия увеличила пакет мер по поддержке экономики до 1,3 трлн евро

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Правительство Германии утвердило второй пакет стимулирующих мер с начала пандемии коронавируса, размер которого составляет 130 млрд евро. Эти стимулы рассчитаны на 2020 и 2021 годы.

Таким образом, общий объем мер поддержки экономики достиг 1,3 трлн евро. Это крупнейший показатель по отношению к ВВП в Европе.

Вскоре после начала локдауна в связи с пандемией коронавируса Германия приняла пакет мер, включающий прямые выплаты в размере 353,3 млрд евро и гарантии на сумму 819,7 млрд евро.

"Мы пытаемся выйти из этой очень сложной ситуации вместе", - сказала канцлер Ангела Меркель в минувшую среду после утверждения пакета мер и комментируя его масштаб.

Пакет предусматривает поддержку крупных и мелких компаний, работников и их семей. В него входят единоразовые выплаты семьям в размере 300 евро на одного ребенка, налоговые льготы для компаний, снижение налога на добавленную стоимость на ограниченный период. Он также предусматривает предоставление финансовой помощи общей суммой около 25 млрд евро компаниям в таких сферах, как туризм, существенно пострадавшим от пандемии коронавируса и продолжающим испытывать трудности в связи с действующими ограничениями.