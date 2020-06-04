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Германия увеличила пакет мер по поддержке экономики до 1,3 трлн евро

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Правительство Германии утвердило второй пакет стимулирующих мер с начала пандемии коронавируса, размер которого составляет 130 млрд евро. Эти стимулы рассчитаны на 2020 и 2021 годы.

Экономический кризис

Таким образом, общий объем мер поддержки экономики достиг 1,3 трлн евро. Это крупнейший показатель по отношению к ВВП в Европе.

Вскоре после начала локдауна в связи с пандемией коронавируса Германия приняла пакет мер, включающий прямые выплаты в размере 353,3 млрд евро и гарантии на сумму 819,7 млрд евро.

"Мы пытаемся выйти из этой очень сложной ситуации вместе", - сказала канцлер Ангела Меркель в минувшую среду после утверждения пакета мер и комментируя его масштаб.

Пакет предусматривает поддержку крупных и мелких компаний, работников и их семей. В него входят единоразовые выплаты семьям в размере 300 евро на одного ребенка, налоговые льготы для компаний, снижение налога на добавленную стоимость на ограниченный период. Он также предусматривает предоставление финансовой помощи общей суммой около 25 млрд евро компаниям в таких сферах, как туризм, существенно пострадавшим от пандемии коронавируса и продолжающим испытывать трудности в связи с действующими ограничениями.

Европа ослабляет карантин

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В Италии, где была одна из самых сильных вспышек заболевания, открылись бары и рестораны. Заведениям нужно обеспечивать соблюдение норм социального дистанцирования. Продавцы и официанты должны быть в масках и перчатках.Также после долгого карантина открылись парикмахерские и магазины розничной торговли. С 3 июня будет разрешено свободное перемещение внутри страны.В Чехии разрешили возобновить работу магазинам площадью до 2,5 тыс. кв. м, открылись ботанические сады, фитнес-центры, автошколы. Также людям разрешили собираться в группы до 10 человек.В начале мая в Португалии возобновили работу книжные магазины, библиотеки и архивы. С 18 мая в стране частично открылись кафе и рестораны, а также возобновили работу музеи и достопримечательности. Кинотеатры, театры и концертные залы могут открыть уже 1 июня.В Ватикане впервые с момента введения ограничительных мер открыл свои двери собор Святого ПетраВ Греции из-за очень жаркой погоды разрешили посещать пляжи. Посетителей просят соблюдать безопасную дистанцию.Возобновился чемпионат Германии по футболу. Матчи проходят без зрителей.Граждане Франции с 11 мая могут передвигаться без специальных разрешений, ранее необходимых из-за режима изоляции, кроме перемещений на расстояния свыше 100 км от дома, которые будут возможны только по веским семейным или профессиональным причинам.Бельгийские школьники вернулись к занятиям после карантина. И для детей, и для учителей остается правило соблюдения социального дистанцированияПремьер-министр Венгрии объявил о начале постепенного ослабления карантина в Будапеште. Ограничения на остальной части страны уже постепенно снимаются две недели.
В Италии, где была одна из самых сильных вспышек заболевания, открылись бары и рестораны. Заведениям нужно обеспечивать соблюдение норм социального дистанцирования. Продавцы и официанты должны быть в масках и перчатках.
Германия коронавирус Ангела Меркель

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