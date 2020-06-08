Промпроизводство в Германии в апреле упало на рекордные 17,9%

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В апреле объем промышленного производства в Германии рухнул к марту на 17,9%, свидетельствуют данные Министерства экономики и труда ФРГ. Это максимальные темпы снижения с начала ведения расчетов в 1991 году.

По пересмотренным данным, в марте показатель сократился на 8,9%, а не на 9,2%, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали падения промышленного производства в апреле на 16,8%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Резкое снижение показателя второй месяц подряд обусловлено ограничениями, введенными из-за пандемии, в том числе остановкой работы предприятий.

Промпроизводство без учета энергетического сектора и строительства в апреле упало на 22,1%. Выработка электроэнергии сократилась на 7,2%.

В строительной отрасли было зафиксировано снижение на 4,1%.

Выпуск потребительских товаров снизился на 8,7%, промежуточных товаров - на 13,8%, средств производства - на 35,3%. Резкое сокращение производства было зафиксировано в автомобильной промышленности - 74,6%.

Общий объем промпроизводства в апреле относительно того же месяца пошлого года упал на 25,3%. В марте, согласно пересмотренным данным, показатель упал на 11,3% в годовом выражении.