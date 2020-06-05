Норвегия предложила помочь с ликвидацией последствий аварии на ТЭЦ-3

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Норвегия обеспокоена возможными последствиями утечки "колоссальных объемов" нефтепродуктов в Арктике и готова рассмотреть просьбу российской стороны о помощи в их ликвидации. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства королевства в Москве Эйрик Бергене.

Он напомнил об уязвимости природы Арктики.

По его словам, в Осло рассчитывают, что российские власти предпримут необходимые шаги для ограничения загрязнения окружающей среды и обеспечат оперативную очистку местности "с учётом особенностей экосистемы".

"Если норвежским властям поступит запрос об оказании содействия, он будет внимательно рассмотрен", - добавил Бергене.

29 мая на ТЭЦ-3 "НТЭК", которая входит в "Норникель" и обеспечивает энергоснабжение Норильского промышленного района разгерметизировался топливный бак, загорелись нефтепродукты. Более 21 000 тонн дизельного топлива попали в водоемы. 3 июня разлив топлива в Норильске объявлен ЧС федерального уровня. По данным МЧС, в настоящее время разлив топлива локализован.

Авария на ТЭЦ-3 Норильска стала второй крупнейшей в России, после разлива 94 000 тонн нефти в Коми в 1994 году. Ликвидация последствий разлива заняла шесть лет.