Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:24Заразились
на 05.06В России 449 834+8 726В мире 6 632 985+124 350

Норвегия предложила помочь с ликвидацией последствий аварии на ТЭЦ-3

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Норвегия обеспокоена возможными последствиями утечки "колоссальных объемов" нефтепродуктов в Арктике и готова рассмотреть просьбу российской стороны о помощи в их ликвидации. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства королевства в Москве Эйрик Бергене.

Авария на ТЭЦ в Норильске

Он напомнил об уязвимости природы Арктики.

По его словам, в Осло рассчитывают, что российские власти предпримут необходимые шаги для ограничения загрязнения окружающей среды и обеспечат оперативную очистку местности "с учётом особенностей экосистемы".

"Если норвежским властям поступит запрос об оказании содействия, он будет внимательно рассмотрен", - добавил Бергене.

29 мая на ТЭЦ-3 "НТЭК", которая входит в "Норникель" и обеспечивает энергоснабжение Норильского промышленного района разгерметизировался топливный бак, загорелись нефтепродукты. Более 21 000 тонн дизельного топлива попали в водоемы. 3 июня разлив топлива в Норильске объявлен ЧС федерального уровня. По данным МЧС, в настоящее время разлив топлива локализован.

Авария на ТЭЦ-3 Норильска стала второй крупнейшей в России, после разлива 94 000 тонн нефти в Коми в 1994 году. Ликвидация последствий разлива заняла шесть лет.

Разлив топлива в Норильске

9
Норильск Норникель. НТЭК МЧС Красноярский край Коми Норвегия

Новости по теме

Новости

МИД пообещал адекватный ответ на высылку из Чехии российских дипломатов

ЕК приучит европейцев к вегетарианским чизбургерам с насекомыми

ЕК приучит европейцев к вегетарианским чизбургерам с насекомыми

Прага выдворит двух российских дипломатов из-за скандала с информацией о покушениях

Прага выдворит двух российских дипломатов из-за скандала с информацией о покушениях

Маск призвал "разделить" Amazon из-за отказа ритейлера продавать книгу о COVID-19

Пандемия коронавируса

Число жертв коронавируса в мире превысило 391 тыс. человек

Хакеры из Китая и Ирана пытались атаковать предвыборные штабы Трампа и Байдена

Хакеры из Китая и Ирана пытались атаковать предвыборные штабы Трампа и Байдена

Что случилось этой ночью: пятница, 5 июня

Волна беспорядков в США

Территорию вокруг Белого дома оставили закрытой до 10 июня из-за протестов

Премьер Японии не планирует поездку на парад Победы в Москву

Премьер Японии не планирует поездку на парад Победы в Москву

Facebook начнет отмечать сообщения контролируемых государством СМИ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');