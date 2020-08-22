Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:09Заразились
на 21.08В России 946 976+4 870В мире 22 949 234+270 751

Израиль рассчитывает на скорое завершение суда по Александровскому подворью

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В Израиле надеются на скорое окончание судебного разбирательства по вопросу о передаче России Александровского подворья в Иерусалиме, заявил временный поверенный в делах страны в РФ Яков Ливне.

"Как известно, несколько организаций подали в израильский суд, и они, по сути, оспаривают просьбу о передаче права владения Российской Федерации Александровским подворьем. Дело на сегодняшний день находится на рассмотрении израильского суда", - сказал Ливне в интервью "Интерфаксу".

"Мы знаем, насколько этот вопрос является важным для Российской Федерации, и надеемся на скорое окончание судебного разбирательства", - добавил израильский дипломат.

Александровское подворье находится в Старом городе Иерусалима в непосредственной близости от Храма Гроба Господня. Подворье представляет собой археологический и архитектурный комплекс, включающий в себя Порог Судных Врат, домовую церковь Святого Александра Невского, фрагменты археологических раскопок, музей и другие достопримечательности. Земля, где расположен комплекс, была приобретена в 1859 году императором Александром III. Комплекс был построен Императорским православным палестинским обществом в 1896 году.

Конфликт вокруг права собственности начался после революции 1917 года. В настоящее время подворье занимает группа лиц во главе с гражданином ФРГ Николаем Воронцовым-Гофманом, с официальным названием "Русское православное общество Святой Земли", зарегистрированным в Мюнхене. Этот вопрос оспаривает Императорское православное палестинское общество, председателем которого является бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин.

Несколько лет назад Императорское православное палестинское общество собрало и передало в Минюст Израиля документы, необходимые для регистрации Александровского подворья как собственности России. 1 марта ожидалась их выдача. Однако этот процесс был приостановлен, так как в израильский суд был подан ряд исков, оспаривающих решение о передаче подворья России.

Израиль Россия

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 22 августа

В США арестован экс-спецназовец, обвиненный в работе на разведку РФ

Тихановская не будет баллотироваться в случае новых президентских выборов

Тихановская не будет баллотироваться в случае новых президентских выборов

Роскосмос сообщил о нормальном давлении на МКС несмотря на утечку

Экипаж МКС изолировал американский сегмент для поиска источника утечки

ООН насчитала четверых погибших во время акций протеста в Белоруссии

Что произошло за день: пятница, 21 августа

Адвокат Тихановской подал жалобу о признании выборов недействительными

Адвокат Тихановской подал жалобу о признании выборов недействительными

Лукашенко предложил Макрону помочь с проблемой "желтых жилетов"

Лукашенко сообщил о просьбе Тихановской помочь ей уехать

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');