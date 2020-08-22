Израиль рассчитывает на скорое завершение суда по Александровскому подворью

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В Израиле надеются на скорое окончание судебного разбирательства по вопросу о передаче России Александровского подворья в Иерусалиме, заявил временный поверенный в делах страны в РФ Яков Ливне.

"Как известно, несколько организаций подали в израильский суд, и они, по сути, оспаривают просьбу о передаче права владения Российской Федерации Александровским подворьем. Дело на сегодняшний день находится на рассмотрении израильского суда", - сказал Ливне в интервью "Интерфаксу".

"Мы знаем, насколько этот вопрос является важным для Российской Федерации, и надеемся на скорое окончание судебного разбирательства", - добавил израильский дипломат.

Александровское подворье находится в Старом городе Иерусалима в непосредственной близости от Храма Гроба Господня. Подворье представляет собой археологический и архитектурный комплекс, включающий в себя Порог Судных Врат, домовую церковь Святого Александра Невского, фрагменты археологических раскопок, музей и другие достопримечательности. Земля, где расположен комплекс, была приобретена в 1859 году императором Александром III. Комплекс был построен Императорским православным палестинским обществом в 1896 году.

Конфликт вокруг права собственности начался после революции 1917 года. В настоящее время подворье занимает группа лиц во главе с гражданином ФРГ Николаем Воронцовым-Гофманом, с официальным названием "Русское православное общество Святой Земли", зарегистрированным в Мюнхене. Этот вопрос оспаривает Императорское православное палестинское общество, председателем которого является бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин.

Несколько лет назад Императорское православное палестинское общество собрало и передало в Минюст Израиля документы, необходимые для регистрации Александровского подворья как собственности России. 1 марта ожидалась их выдача. Однако этот процесс был приостановлен, так как в израильский суд был подан ряд исков, оспаривающих решение о передаче подворья России.