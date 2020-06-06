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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:13Заразились
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Заразившийся коронавирусом премьер Армении назвал ситуацию в стране адом

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Ситуация с пандемией коронавируса в Армении критическая, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, у которого также подтвержден COVID-19.

"Мы достигли критической отметки и шагаем по аду", - констатировал он на брифинге во дворе правительственного дома.

По словам главы правительства, система здравоохранения перегружена и не успевает госпитализировать больных.

"Мы обсудили возможность объявления локдауна, но все же решили, что подобное решение не приведет к желаемому результату. Не только потому, что экономические последствия будут тяжелыми, а поскольку уверены и мониторинг показывает, что карантин не будет соблюдаться на должном уровне, который принесет желаемый результат", - отметил премьер Армении.

В Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 547 человек, число подтвержденных случаев заражения в стране достигло 12 547.

Ежедневный рост числа заражений коронавирусом более 500 человек отмечается в Армении пятый день подряд. 1 июня стало известно, что COVID-19 заразился премьер Пашинян.

Армения коронавирус

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