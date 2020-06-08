Премьер Армении и члены его семьи выздоровели и приобрели иммунитет к COVID-19

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что выздоровел после коронавируса.

Повторные тесты на COVID-19 у Пашиняна и членов его семьи показали отрицательный результат, об этом политик написал на своей странице в фейсбуке в понедельник.

По его словам, вероятно, необходимо пересмотреть сроки и обстоятельства заражения. "Но сейчас главное, что мы все здоровы и имеем иммунитет. Возвращаюсь к полноценной работе", - отметил Пашинян.

1 июня премьер Армении сообщил, что он и его семья заболели коронавирусом.

В субботу, 6 июня, Пашинян назвал критической ситуацию с коронавирусом в Армении. "Мы достигли критической отметки и шагаем по аду", - констатировал он на брифинге во дворе правительственного дома. По словам главы правительства, система здравоохранения перегружена и не успевает госпитализировать больных.

В конце мая армянский премьер говорил, что в республике началась вторая волна коронавируса.