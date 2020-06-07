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Что случилось этой ночью: воскресенье, 7 июня

Предложение Вашингтона о помощи в Норильске и продолжение протестов в Соединенных Штатах

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США предложили России помощь в ликвидации последствий ЧП в Норильске. Представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила госсекретаря США Майка Помпео за это предложение и назвала его "вторым жестом доброй воли".

- Тысячи американцев вновь вышли на акции против расизма и полицейского насилия. В Вашингтоне на улицы вышли более 10 тысяч человек, в том числе мэр округа Колумбия Мюриел Баузер. Президент США Дональд Трамп заявил, что протестующих оказалось "гораздо меньше" ожидаемого и поблагодарил за это Нацгвардию, Секретную службу и полицию. В основном субботние протесты проходили мирно.

- Захарова пообещала, что Москва зеркально ответит на высылку двух своих дипломатов из Чехии. По словам представителя МИД РФ, данное решение чешских властей будет "учтено в выстраивании курса в отношении этого государства".

- Крупнейшее в Ливии нефтяное месторождение Шарара возобновляет добычу. Трубопровод Хамада-Завия был закрыт в январе группировками, близкими к ЛНА Халифы Хафтара, и возобновил работу в пятницу вечером.

- Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал сложными отношения с США. Он предупредил, что если решение Трампа о выводе 9,5 тысячи американских военных из Германии будет осуществлено, то Берлин это "примет к сведению". "Мы являемся близкими партнерами в трансатлантическом альянсе. Но это очень сложно", - констатировал Маас.

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