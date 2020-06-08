Дипломаты ждут скорого прогресса на переговорах об арестованных в Ливии россиянах

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - На переговорах об освобождении двух россиян, год остающихся под арестом в Ливии, пока нет прогресса, сообщил "Интерфаксу" дипломатический источник. Однако, по его словам, в Москве надеются на скорейшее урегулирование этой ситуации, сообщил "Интерфаксу" в понедельник дипломатический источник.

В мае 2019 года в Ливии были арестованы два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей, Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан. Их обвинили в попытке вмешаться в планировавшиеся президентские выборы в стране. Президент фонда Александр Малькевич говорит, что его сотрудники проводили социологические исследования.

В начале июня глава МИД Сергей Лавров принял вице-премьера Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Ахмеда Майтига и министра иностранных дел ПНС Мухаммеда Сиялу. Он назвал арест Шугалея и Суэйфана главным препятствием для сотрудничества двух стран.