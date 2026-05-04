Дело бывшего петербургского депутата Малькевича поступило в суд

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Петроградский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело о хищениях на телеканале "Санкт-Петербург" (АО "ГАТР", Городское агентство по телевидению и радиовещанию), сообщила пресс-служба городских судов.

"Материалы дела переданы судье", - говорится в сообщении.

По делу проходит экс-глава Центра управления регионом (ЦУР), бывший спецпредставитель губернатора Петербурга Елена Никитина, обвиняемая в растрате (ч.4 ст.160 УК) и отмывании денег (пп. а, б ч.4 ст.174.1 УК), а также обвиняемый в растрате (ч.4 ст.160 УК) бывший депутат петербургского парламента Александр Малькевич, возглавлявший телеканал с 2021 по 2023 год.

По делу также проходят бывший гендиректор телеканала Борис Петров, его бывший заместитель по экономике и финансам Сергей Сыров, блогер Николай Камнев президент АНО "Фонд культуры семьи и детства" Сергей Кожокар.

Фигуранты были задержаны в октябре 2025 года. Малькевичу и Петрову был назначен запрет определенных действий, Кожокару - домашний арест, остальные были арестованы.

Ранее сообщалось, что, по данным следствия, в 2020-2021 годах через схему с участием Городского агентства по телевидению и радиовещанию было похищено свыше 37 млн рублей бюджетных денег. Как сообщал СК, в этот период руководство АО "ГАТР" заключило с представителем частного фонда договоры об информационном сопровождении, а затем оплатило заведомо не выполненную работу по заведомо фиктивным документам. Похищенные деньги участники организованной группы перевели на счета подконтрольных организаций и предпринимателей, а затем обналичили, считает следствие.

В апреле 2026 года Малькевич сложил полномочия депутата Законодательного собрания Петербурга по собственному желанию. Спикер парламента Александр Бельский сообщил журналистам, что тот решил отправиться на СВО. Членство Малькевича в партии "Единая Россия" приостановлено с осени 2025 года.

Александр Малькевич Петербург ЦУР АО "ГАТР" Петроградский районный суд
