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В Ливии не смогли найти адвокатов двум арестованным россиянам

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Поиск адвоката для двух российских сотрудников Фонда защиты национальных ценностей, которых в Ливии обвинили во вмешательстве в выборы, осложняется политической обстановкой в стране и арестами тех, кто взаимодействовал с сотрудниками фонда, заявляет глава фонда Александр Малькевич.

"В Ливии политической терроризм в отношении граждан России. Ливийские адвокаты отказываются работать, потому что арестованы все, кто хоть как-то взаимодействовал с нашими ребятами, кто наводит справки, пытался помочь и узнать судьбу ребят", - сказал Малькевич в понедельник "Интерфаксу".

По данным фонда, уже арестованы директор турфирмы, который помогал россиянам, адвокат ливийского общественного деятеля и соседи сотрудников Фонда.

В фонде отмечают, в Ливии сейчас около 200 иностранцев находятся в тюрьмах, они все лишены прав на защиту. Среди задержанных - четверо россиян: два сотрудника фонда и два моряка, задержанные в 2016 году.

"Официальные власти Ливии не контролируют собственные территории, каждый творит, что считает нужным. Поэтому мы хотим обратиться к международному сообществу с требованием отпустить всех задержанных россиян", - сказал Малькевич. Он пояснил, что в стране нет суда и традиционных институтов права, поэтому обращение к международному сообществу - единственный способ освободить россиян.

Агентство Bloomberg 5 июля сообщило, что сотрудники органов безопасности Ливии арестовали двух граждан РФ. Тогда же глава Фонда защиты национальных ценностей Малькевич сообщил "Интерфаксу", что задержанные - социолог, руководитель полевой исследовательской группы Фонда Максим Шугалей и его переводчик.

Ливия Россия

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