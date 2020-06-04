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Арестованным в Ливии россиянам за год так и не предъявили обвинений

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Ливии двум россиянам, сотрудникам Фонда защиты национальных ценностей, арестованным год назад, до сих пор не предъявлено обвинение, заявил президент Фонда Александр Малькевич. Он напомнил, что их арестовали в мае. В прошлом июле Малькевич говорил, что им предъявили обвинение во вмешательстве в выборы.

Это Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан. Bloomberg, ссылаясь на ливийские документы, сообщал, что им вменяют попытку вмешаться в предстоящие президентские выборы. В фонде заверяли, что они проводили в Ливии социологические исследования.

3 июня российский МИД сообщил, что перед ливийской стороной был в очередной раз поставлен вопрос о необходимости скорейшего и безусловного освобождения Шугалея и Суэйфана: "Акцентировалось, что пребывание российских граждан в тюрьме в Триполи является сейчас главным препятствием для поступательного развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества".

Малькевич отметил, что после этого заявления фонд теперь ждет реакции Триполи.

"Как мы понимаем, никаких допросов не проводится и никаких следственных действий не ведется, то есть то, что мы привыкли видеть на каких-то картинках заграничных, то, что люди в суде сидят, нет, это абсолютно другая история", - он.

По его словам, задержанные в последние месяцы были лишены возможности общаться с адвокатом. Их адвокат не смог ознакомиться с материалами дела, "когда он обращался в генпрокуратуру, ничего не предоставили, такие "особенности" ливийского правосудия", сказал глава фонда. Он также сообщил, что на адвоката"было оказано давление, ему угрожали, после чего он фактически вышел из сотрудничества и "распространил пресс-релиз, что у ребят все хорошо и параллельно ПНС (Правительство национального согласия, признано ООН, базируется в Триполи) объявили, что они их обвинили в шпионаже, при этом никаких материалов нет".

Об аресте двух россиян стало известно 5 июля 2019 года. В фонде затем это подтвердили, отметив, что Шугалея и Суэйфана задержали еще в мае и фонд два месяца в закрытом режиме вел переговоры об их освобождении.

Максим Шугалей Самер Суэйфан Ливия МИД Александр Малькевич

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