Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:10Заразились
на 09.06В России 485 253+8 595В мире 7 118 471+108 124

Южная Корея продолжит выполнять военное соглашение с КНДР

Ранее Пхеньян прекратил контакты с Сеулом, а также угрожал разрывом соглашения

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Южная Корея полностью выполнит соглашение о сокращении военной напряженности с Северной Кореей, несмотря на угрозы Пхеньяна отказаться от него, заявило в среду южнокорейское минобороны.

В миреЮжная Корея пожаловалась на безуспешные попытки связаться с КНДРЧитать подробнее

"Несмотря на возникшие в последнее время трудности в межкорейских отношениях, наши военные решили полностью реализовать военное соглашение от 19 сентября, чтобы продолжить усилия по снижению военной напряженности и военной поддержке правительственной политики денуклеаризации Корейского полуострова и налаживанию мирного процесса", - говорится в пресс-релизе.

Глава минобороны Южной Кореи Чон Ген Ду заявил, что напряженность на Корейском полуострове усиливает Пхеньян, а обвиняет в этом Сеул.

"Северная Корея критикует обычные учения наших военных и наращивание обороноспособности, перекладывая вину за напряженные межкорейские отношения на нас", - сказал он в ходе встречи южнокорейских военных.

Ранее власти КНДР объявили, что во вторник в полдень намерены прекратить контакты с Сеулом по всем существующим каналам связи.

За несколько дней до этого КНДР выразила протест в связи с тем, что с территории Южной Кореи активисты забросили на северокорейскую территорию пропагандистские листовки.

Кроме того, замглавы департамента пропаганды ЦК Трудовой партии КНДР, сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон заявляла, что Пхеньян может аннулировать достигнутое ранее соглашение с Южной Кореей о снижении напряженности на границе между двумя корейскими государствами.

Южная Корея КНДР

Новости по теме

Новости

WP сообщила об "абсолютной" готовности США выйти из ДСНВ

Австрийский офицер получил три года заключения за шпионаж в пользу РФ

Австрийский офицер получил три года заключения за шпионаж в пользу РФ

Новейший авианосец ВМС США вышел из строя из-за отказа системы катапульты самолетов

Волна беспорядков в США

В США начались похороны погибшего от рук полиции афроамериканца Флойда

Пандемия коронавируса

В ВОЗ оценили способность пациентов с бессимптомным COVID-19 заражать других

Власти Лондона проверят памятники и названия улиц на связь с историей рабства

Власти Лондона проверят памятники и названия улиц на связь с историей рабства

Самодельная бомба взорвалась на пути патруля военной полиции РФ в Сирии

Катастрофа "Боинга" под Донецком

Обвинение по делу MH-17 не увидело проблемы в отсутствии данных с радаров о попадании ракеты

Обвинение по делу MH-17 не увидело проблемы в отсутствии данных с радаров о попадании ракеты
Пожар в соборе Парижской Богоматери

В фонде Нотр-Дама усомнились в возможности восстановить собор к 2024 году

В фонде Нотр-Дама усомнились в возможности восстановить собор к 2024 году
Пандемия коронавируса

Эксперты предположили, что COVID-19 начал распространяться в Китае уже в прошлом августе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');