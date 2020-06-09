Что случилось этой ночью: вторник, 9 июня

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Михаил Ефремов стал фигурантом уголовного дела о ДТП. Актер вел машину в пьяном состоянии и столкнулся с фургоном на Смоленской площади Москвы. Ефремову грозит от трех до семи лет лишения свободы, водитель фургона находится в тяжелом состоянии.

– КНДР прекратила связь с Южной Кореей. КНДР предупреждала, что отказывается поддерживать контакты с Сеулом из-за заброса пропагандистских листовок.. Последние два года страны связывались дважды в сутки.

– Суд назначил залог полицейскому, задержавшему Джорджа Флойда. Если полицейский Дерек Човин внесет залог, его отпустят со значительными ограничениями. Их можно будет избежать, если добавить к назначенной сумме $250 тысяч.

– Евгения Ройзмана госпитализировали с коронавирусом. Бывший мэр Екатеринбурге рассказал, что у него нет симптомов и есть риск развития пневмонии. Он сделал тест на вирус из-за заложенности в ушах.