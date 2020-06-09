Евгения Ройзмана госпитализировали с коронавирусом

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, которому ранее подтвердили заражение коронавирусом, госпитализировали.

"Госпитализировали вчера вечером. Сделали КТ, и сразу в больницу. Пневмония развивается", – сообщил Ройзман "Интерфаксу" во вторник.

Екатеринбургский экс-мэр отметил, что самочувствие у него хорошее.

"У меня ноль симптомов. Как я сейчас понимаю, в этом вся опасность. У тебя сначала появляются легкие признаки простуды, настолько незаметные, что ты понимаешь, что это не может быть никаким коронавирусом. Потом оказывается, что легкие поражены. В этом и опасность", – сказал Ройзман.

Он также призвал относиться к ситуации с коронавирусом серьезно – "стараться самим не заболеть, все меры предосторожности предпринимать, чтобы никого не заразить".

Как сообщалось, Ройзман написал в соцсетях, что ему подтвердили COVID-19, после чего он изолировался.

"Несколько дней назад слегка уши заложило и горло почувствовал. Вроде не с чего. Температура 37.0. Справился за два дня. Симптомов нет, но тест (на COVID-19) решил сделать. Так и есть. Показал", – написал экс-мэр.