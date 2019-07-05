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Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборы

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Ливии арестовали двух граждан России, которых обвиняют в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.

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Имена и фамилии арестованных не приводятся.

Прокуратура временного правительства Ливии в Триполи заявляет, что россияне пытались добиться встречи с Саифом аль-Исламом Каддафи - сыном бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи.

В конце 2018 года Bloomberg сообщало, что Саиф Каддафи обратился к Москве за поддержкой его кандидатуры на предстоящих выборах в Ливии. По сведениям агентства, он говорил об этом с заместителем министра иностранных дел РФ и передал через него письмо для Владимира Путина.

В Кремле эту информацию подтверждать не стали.

Поддерживаемые ООН власти Ливии планировали провести выборы в стране в этом году, однако они пока так и не состоялись.

Ливия Саиф Каддафи

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