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Зампостпреда России при ООН отверг версию о причастности генерала ФСБ к крушению MH17

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал лишенными здравого смысла заявления о причастности генерал-полковника ФСБ Андрея Бурлаки к делу о сбитом в 2014 году над Донбассом "Боинге" MH-17.

"Когда СМИ и Bellingcat в очередной раз производят подобные спекуляции, почему они хотя бы не пытаются применить какую-то логику? Какую выгоду Россия получила бы, сбив MH17? В чем был наш дьявольский план?" - написал Полянский в твиттере в среду.

По его словам, "выгода для украинской пропаганды в этой ситуации очевидна".

"А если предположить, что это сделала Россия или "поддерживаемые Россией сепаратисты", почему же "генерал Бурлака получил повышение и высочайшую государственную награду - Героя России", как заявляет "Би-Би-Си"? Где здравый смысл? И почему продолжают цитироваться сфальсифицированные доказательства?" - добавил первый заместитель постпреда.

Накануне "Би-Би-Си" и группа Bellingcat опубликовали расследование, в котором заявляется о причастности генерал-полковника российской ФСБ Андрея Бурлаки к делу о сбитом в 2014 году над Донбассом "Боинге".

Дмитрий Полянский ФСБ Андрей Бурлака

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