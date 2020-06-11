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Протестующие в Ричмонде свалили статую единственного президента Конфедерации

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Ричмонде (Виргиния) протестующие против полицейского произвола и расизма свалили памятник единственного президента Конфедерации Штатов Америки Джефферсона Дэвиса, сообщает АР. Это произошло в среду около 23:00 по местному времени. За этим наблюдала полиция.

Примерно в 130 километрах от Ричмонда, в городе Портсмут протестующие обезглавили и затем частично свалили четыре статуи монумента Конфедерации. Они были недовольны тем, что городские власти отложили перенос композиции с площади, где когда-то рабов наказывали кнутом, в другое место, и около 20:20 по местному времени в среду взялись за дело сами.

Как пишет The Virginian Pilot, сначала люди попытались свалить статуи, обвязав их веревками, но веревки лопнули. Тогда они начали их ломать по частям. Один из протестующих кусачками отделил винтовку от одной из фигур, затем их по очереди обезглавили. Флаг, повязанный на одной из фигур, подожгли. Затем статуи снова начали валить. Все это происходило под игру духового оркестра и танцы в ближайших аллеях.

При падении одна из статуй задела протестующего, он получил травму головы и потерял сознание. Его увезли в больницу.

В минувший вторник в Ричмонде свалили памятник Христофору Колумбу, подожгли и затем сбросили в озеро.

Губернатор Виргинии Ральф Нортэм на прошлой неделе распорядился демонтировать памятник генералу армии конфедератов Роберту Ли в Ричмонде и перенести на другое место, но суд 8 июня запретил чиновникам в течение ближайших десяти дней трогать любые памятники.

Массовые протесты против расизма, иногда сопровождающиеся беспорядками, проходят в США после того, как 25 мая в Миннеаполисе при задержании был убит афроамериканец Джордж Флойд.

Волна протестов в США

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Разбитая витрина магазина Dolce&Gabbana в Нью-Йорке
США Миннеаполис Ричмонд Виргиния Портсмут Конфедерация Джефферсон Дэвис

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