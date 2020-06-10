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Что случилось этой ночью: среда, 10 июня

Похороны убитого полицейским Флойда, приговор австрийцу за шпионаж в пользу России, новая программа МВФ для Украины

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Хьюстоне похоронили афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицией. На траурной церемонии произнесли речи несколько высокопоставленных лиц США, в том числе экс-вице-президент Джо Байден, заявивший, что "похороны Флойда - это время для расовой справедливости", а мэр Хьюстона объявил 9 июня Днем Джорджа Флойда.

- Австрийского офицера в отставке приговорили к трем годам заключения за шпионаж в пользу РФ. 71-летнего военного признали виновным в "работе на секретную разведку не в пользу Австрии" и за разглашение военной тайны. По версии следствия, он около 25 лет работал на Россию.

- Китай вновь отказался участвовать в переговорах о контроле над вооружениями с РФ и США. В ответ на это спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли предложил Пекину поменять решение и призвал к "ответственному поведению, присущему великой державе". Между тем источник WP в американской администрации заявил, что Соединенные Штаты "абсолютно готовы" не продлевать ДСНВ, но пока еще рассматривают все варианты.

- Низкая смертность от COVID-19 в РФ обусловлена эффективной системой здравоохранения, заявил CNN пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Большое количество выявленных случаев заболевания в России он объяснил интенсивным тестированием населения.

- МВФ утвердил программу помощи для Украины на $5 млрд. Первый транш в размере $2,1 млрд будет выделен немедленно. Это на $200 млн больше, чем планировалось изначально, отметил президент Украины Владимир Зеленский. Программа рассчитана на 18 месяцев.

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