В США завершилось отпевание афроамериканца Флойда, погибшего при задержании

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Церемония отпевания афроамериканца Джорджа Флойда, который две недели назад погиб от рук офицера полиции в Миннеаполисе (штат Миннесота), завершилась в Хьюстоне (штат Техас) - родном городе погибшего, сообщает телеканал CNN.

Церемония состоялась в церкви The Fountain of Praise. Надгробную речь произнес активист за гражданские права чернокожих, баптистский священник и бывший советник Белого дома при экс-президенте Бараке Обаме Альфред Чарльз Шарптон-младший.

На похоронах Флойда выступили четверо высокопоставленных лиц - кандидат в президенты США и бывший вице-президент Джо Байден, члены палаты представителей США Эл Грин и Шейла Джексон Ли, а также мэр Хьюстона Сильвестр Тернер.

Байден заявил, что "похороны Флойда - это время для расовой справедливости", а мэр Хьюстона объявил 9 июня Днем Джорджа Флойда.

"Мы почитаем его не потому, что он был идеальным, мы чтим его, потому что, когда он сделал последний вдох, все остальные из нас смогли дышать", - сказал Тернер.

Телеканал отмечает, что после церемонии тело Флойда привезут на кладбище Houston Memorial Gardens в городе Перленд, где он будет погребен рядом с матерью. Процессию будут сопровождать сотрудники департамента полиции Хьюстона.

По данным властей города, последнюю милю шествия тело погибшего будут везти на катафалке, запряженном лошадьми.

Накануне в этой же церкви в Хьюстоне прошло прощание народа с Флойдом, где тысячи скорбящих отдали дань уважения погибшему.

46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе в штате Миннесота. Полицейский несколько минут давил на шею задержанного Флойда коленом, несмотря на его жалобы на невозможность дышать. Впоследствии Флойд скончался, видео его задержания попало в интернет и вызвало массовые акции протеста против неравноправия сначала в США, а затем и во всем мире.

Официальная судебно-медицинская экспертиза в округе Хеннепин (штат Миннесота) признала, что смерть афроамериканца была убийством. В отчете округа говорится, что у Флойда произошла "остановка сердечно-легочной деятельности в результате удушения" сотрудниками правоохранительных органов.