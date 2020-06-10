Песков объяснил низкую смертность от COVID в РФ эффективной системой здравоохранения

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Российская система здравоохранения показала эффективность во время пандемии коронавируса COVID-19, это позволило "большему числу людей выжить", заявил в интервью CNN пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"А вы не задумывались, что российская система здравоохранения может быть более эффективной (чем у других борющихся с вирусом стран - ИФ)", - сказал он, отвечая на вопрос о причинах низкой смертности от коронавируса в РФ.

Большое количество выявленных случаев заболевания в России Песков объяснил интенсивным тестированием граждан.

"В нашей стране мы стараемся проводить максимально возможное количество тестов на коронавирус. А чем больше вы тестируете, тем больше случаев выявляете", - сказал он.

В ответ на вопрос о том, не было ли допущено ошибок в борьбе против коронавирусной инфекции в России, Песков заявил, что "все прошло как нужно; проблемой был сам факт существования коронавируса".

"У нас есть ряд густонаселенных городов. Именно такие города по всему миру больше всего страдают от заражения. И такая ситуация была в Москве", - пояснил Песков.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что российские власти обеспокоены экономическими последствиями пандемии коронавируса. При этом Песков подчеркнул, что в создавшейся ситуации президент РФ Владимир Путин, принимая решения, не ориентировался на то, как тот или иной шаг скажется на его рейтинге.

"Президент Путин много раз заявлял, что ему не важны личные рейтинги, и что в политике, если вы настоящий государственный деятель, то вы не должны думать о рейтинге, иначе - не сможете ответственно подойти к принятию решений", - заявил пресс-секретарь президента России.

По состоянию на утро вторника, в России было выявлено 485 253 случаев заражения коронавирусом, 6 142 пациентов скончались, более 240 тысяч человек выздоровели. В Москве зарегистрировано 198 590 случаев COVID-19. Умерли 3 085 человек, более 109 тысяч вылечились.