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Австрийский офицер получил три года заключения за шпионаж в пользу РФ

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Австрийского офицера, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ, приговорили к три годам заключения, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь земельного суда Зальцбурга Петер Эггер.

Мужчину признали виновным в "работе на секретную разведку не в пользу Австрии" и за разглашение военной тайны и приговорили к лишению свободы сроком на три года. Срок предварительного заключения будет засчитан в счет основного срока лишения свободы.

Приговор пока не вступил в силу. При этом по окончании заседания из предварительного заключения мужчину освободили, сообщил Эггер.

Прокуратура Зальцбурга выдвигала против бывшего офицера австрийской армии обвинение в шпионаже в пользу России. Обвиняемому 71 год. Его имя официально не разглашалось, некоторые австрийские СМИ называли его Мартином М. Следствие считает, что в течение 25 лет он работал на РФ. Мужчину обвиняли в разглашении военной тайны, он отрицал обвинения.

Предполагается, что и после выхода на пенсию офицер продолжал работать на Россию и получил за свою работу несколько сотен тысяч евро.

По информации следствия, в 1987 году во время заграничной командировки мужчина в первый раз имел контакты с представителями ГРУ. Согласно обвинительному заключению, с 1993 года он передавал русским информацию об австрийской армии, о военных системах, об оснащении и поставленных задачах.

Бывший офицер был задержан в ночь на 10 ноября 2018 года и находился в предварительном заключении.

В июле 2019 года полиция Зальцбурга объявила в розыск россиянина Игоря Зайцева, который, по ее сведениям, является сотрудником ГРУ и якобы был куратором задержанного австрийца. Зайцева подозревают в том, что он "действовал в ущерб республике Австрия в пользу российской военной разведки ГРУ".

Австрия Россия

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