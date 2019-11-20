На Украине опубликовали список из 13 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Государственное бюро расследований (ГБР) Украины допросило 562 свидетеля в рамках досудебного расследования в 13 уголовных производствах, участником которых является пятый президент, народный депутат Петр Порошенко.

Как сообщает пресс-служба ГБР в среду, назначено 35 экспертиз, в том числе 27 экспертиз в уголовном производстве, касающегося действий моряков во время пересечения Керченского пролива.

Кроме того, наложены аресты на акции и имущественный комплекс на завод "Кузня на Рыбальском", а также на счета Владимира Макеенко (собственник телеканала "Прямой" - ИФ) в сумме 31 млн евро.

Также направлено 20 запросов о международной помощи, из них 14 - в рамках уголовного производства по незаконной переправке через государственную границу Украины с использованием поддельных документов.

Так, ГБР опубликовало полный перечень уголовных производств, где фигурирует Порошенко:

- Переход украинских кораблей через Керченский пролив, повлекший эскалацию конфликта с РФ, введение военного положения на территории Украины с целью возможной узурпации власти;

- Захват государственной власти и подделка при этом официальных документов при внесении представления на назначение премьер-министра Украины при отсутствии коалиции в Верховной Раде Украины;

- Предполагаемая потеря материальных носителей секретной информации, содержащих гостайну (ситуационная комната);

- Незаконная переправка через госграницу Украины с использованием поддельных документов (Мальдивы); незаконное задержание Михаила Саакашвили и незаконное перемещение его за пределы Украины в Польшу;

- Организация и незаконная переправка Николая Чауса через госграницу Украины в Молдавию;

- Отмена решения председателя Первомайской райгосадминистрации Николаевской области по зачислению земельного участка в пределах территории Ленинского сельского совета к землям запаса государственной собственности;

- Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, при продаже "Кузни на Рыбальском";

- Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, во время сделки по купле-продаже ООО "Телеканал "Прямой";

- Противоправное завладение имуществом базы отдыха "Ивашка" Украинского общества слепых должностными лицами ООО "Союз-Инвест";

- Неправомерное влияние на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в период марта-мая 2019: проведение конкурса в короткие сроки и постановление возможно незаконных решений об изменении порядка проведения конкурса;

- Злоупотребление служебным положением и вмешательства в деятельность судей судов Украины путем несвоевременного назначения их на должность, повлекшее тяжкие последствия в виде безосновательной выплаты средств из Госбюджета Украины на выплату им заработной платы;

- Вмешательство в деятельность судей Окружного админсуда Киев со стороны президента Украины, членов СНБО относительно решения об отмене национализации "Приват Банка".

В сообщении говорится, что все сведения приведены в порядке статьи 222 Уголовно-процессуального кодекса Украины.