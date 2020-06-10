Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:58Заразились
на 10.06В России 493 657+8 404В мире 7 242 235+123 764

Трамп выступил против переименования военных баз, названных в честь конфедератов

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Президент Дональд Трамп сообщил, что даже не рассматривает возможности переименования важных военных баз США, таких как Форт-Брагг, Форт-Худ и Форт-Беннинг, названных в честь генералов-конфедератов.

"Поступило предложение о том, что нам следовало бы переименовать десяток наших легендарных военных баз, таких как Форт-Брагг в Северной Каролине, Форт-Худ в Техасе и Форт-Беннинг в Джорджии. Эти мощные и монументальные базы стали частью великого американского наследия, истории побед и свободы", - написал Трамп.

"США размещали и тренировали там наших героев, а также выиграли две мировые войны. Ввиду этого моя администрация даже и не рассматривает возможности переименования этих замечательных легендарных военных объектов. Уважайте наших военных!" - отметил президент.

Упомянутые базы названы в честь генералов Джона Худа, Бракстона Брагга и Генри Беннинга, которые воевали в гражданскую войну в Северной Америке на стороне Конфедерации, представлявшей интересы рабовладельческого Юга.

Предложение поступило на фоне продолжающейся в США борьбы с наследием Конфедерации. Ранее неоднократно сообщалось о сносах и демонтаже памятников героям гражданской войны, выступавших на стороне рабовладельческого Юга.

США Дональд Трамп

Новости

Республиканцы предложили ввести самые жесткие в истории санкции в отношении РФ

Трамп изучает вопрос реформы полиции после гибели Флойда от рук полиции

Что произошло за день: среда, 10 июня

В Италии нашли пропавшее граффити Бэнкси, посвященное терактам в Париже

В Италии нашли пропавшее граффити Бэнкси, посвященное терактам в Париже

Врачи поручили итальянке фаршировать оливки во время операции на ее головном мозге

Катастрофа "Боинга" под Донецком

Прокурор обвинил фигурантов дела MH-17 в организации и поддержке переброски "Бука" в Донбасс

Прокурор обвинил фигурантов дела MH-17 в организации и поддержке переброски "Бука" в Донбасс

Лукашенко назвал бизнесменов "буржуями" и поручил их "прошерстить"

Лукашенко назвал бизнесменов "буржуями" и поручил их "прошерстить"

Республиканцы в США предложили причислить РФ к спонсорам терроризма и ввести новые санкции

Республиканцы в США предложили причислить РФ к спонсорам терроризма и ввести новые санкции

В Швеции спустя 34 года закрыли дело об убийстве премьера страны

В Швеции спустя 34 года закрыли дело об убийстве премьера страны

Петра Порошенко перевели из свидетелей в подозреваемые

Петра Порошенко перевели из свидетелей в подозреваемые
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');