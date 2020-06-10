Трамп выступил против переименования военных баз, названных в честь конфедератов

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Президент Дональд Трамп сообщил, что даже не рассматривает возможности переименования важных военных баз США, таких как Форт-Брагг, Форт-Худ и Форт-Беннинг, названных в честь генералов-конфедератов.

"Поступило предложение о том, что нам следовало бы переименовать десяток наших легендарных военных баз, таких как Форт-Брагг в Северной Каролине, Форт-Худ в Техасе и Форт-Беннинг в Джорджии. Эти мощные и монументальные базы стали частью великого американского наследия, истории побед и свободы", - написал Трамп.

"США размещали и тренировали там наших героев, а также выиграли две мировые войны. Ввиду этого моя администрация даже и не рассматривает возможности переименования этих замечательных легендарных военных объектов. Уважайте наших военных!" - отметил президент.

Упомянутые базы названы в честь генералов Джона Худа, Бракстона Брагга и Генри Беннинга, которые воевали в гражданскую войну в Северной Америке на стороне Конфедерации, представлявшей интересы рабовладельческого Юга.

Предложение поступило на фоне продолжающейся в США борьбы с наследием Конфедерации. Ранее неоднократно сообщалось о сносах и демонтаже памятников героям гражданской войны, выступавших на стороне рабовладельческого Юга.