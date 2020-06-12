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Штаб Бабарико сообщил о задержании двух членов инициативной группы

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Задержаны два члена инициативной группы претендующего на пост президента Белоруссии экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико.

"Вчера пришла информация, что задержали в Могилеве Владимира Дударева (координатор инициативной группы Бабарико по Могилевской области - ИФ). С помощью инициативной группы уже найден адвокат и он приступил к работе", - сообщили "Интерфаксу" в штабе претендета в президенты.

Кроме того, добавили там, также в Могилеве задержан член инициативной группы и руководитель местного филиала Белгазпромбанка Сергей Крамызов. "По нему пока информация еще выясняется, нет пока подробностей", - отметили в штабе.

Как сообщалось, накануне Комитет государственного контроля Белоруссии сообщил, что проводит обыск в Белгазпромбанке, возбуждены уголовные дела.

Позднее на пресс-конференции Бабарико заявил, что предполагает, что ситуация, сложившаяся вокруг банка, носит политический характер.

В миреВ Белоруссии заблокирован перевод средств на сайте, основанном сыном кандидата БабарикоЧитать подробнее

В пятницу стало известно о блокировке денежных переводов на фандрайзинговой платформе быстрого сбора средств MolaMola, основанного сыном Бабарико Эдуардом.

6 июня сообщалось, что инициативная группа Виктора Бабарико собрала 100 тысяч подписей, необходимых для выдвижения его кандидатом в президенты Белоруссии. По состоянию на утро 11 июня число собранных подписей составило 285 тысяч.

Помимо Бабарико, порог необходимого количества подписей преодолели четыре претендента: действующий президент Александр Лукашенко, экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало, экс-депутат Анна Канопацкая и предприниматель Наталья Кисель.

Выборы президента Белоруссии должны пройти 9 августа.

Белоруссия Белгазпромбанк Виктор Бабарико

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