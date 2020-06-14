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Чартер из Москвы вернул на родину более 400 граждан Киргизии

Чартер из Москвы вернул на родину более 400 граждан Киргизии
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Более 400 граждан Киргизии вернулись на родину чартерным рейсом из Москвы, сообщает республиканский штаб по борьбе с коронавирусом в воскресенье.

"В Киргизию прибыл рейс авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Москва - Бишкек, которым на родину возвращены 437 киргизских граждан из России, включая малолетних детей", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что ввиду ограниченного количества посадочных мест на борту и большой численности желающих вернуться в Киргизию граждан, список пассажиров на данный рейс сформирован комиссией, состоящей из числа представителей киргизской диаспоры, врачей киргизских медицинских клиник Москвы и сотрудников посольства Киргизии в РФ.

"На рейс были отобраны главным образом женщины, находящиеся на поздних сроках беременности и имеющие малолетних детей до двух лет, а также граждане, имеющие тяжелые заболевания и уважительные причины для возвращения, связанные со смертью близких родственников", - пояснили в штабе.

"Все прибывшие граждане будут в установленном порядке помещены в обсервацию для прохождения установленных медицинских процедур", - добавили в штабе.

По данным МИД Киргизии, с момента вспышки коронавируса COVID-19 в мире, из зарубежных стран посредством авиационного и наземного транспорта вернулись около 14 тыс. киргизских граждан, более 10 тыс. из них вернулись из России.

Киргизия Россия коронавирус

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