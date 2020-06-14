Что случилось этой ночью: воскресенье, 14 июня

Плакаты ко Дню России с ошибкой в Новочеркасске, рост числа погибших в результате субботнего взрыва в Китае, вспышка на газоперерабатывающем заводе

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Глава администрации Новочеркасска объяснил появление в городе плакатов с ошибкой. По словам Юрия Лысенко, фирма-изготовитель внесла изменения в эскиз, но не согласовала их. На фотографиях, которое он приложил к посту, видно, что в слове "Россия" пропущена буква с.

- Число погибших в результате взрыва автоцистерны на востоке Китая выросло до 19. Власти провинции Чжэцзян также сообщили, что 171 человек пострадал. Ранее сообщалось о 117 пострадавших. Трагедия произошла в субботу днем.

- Посещение спортивных мероприятий и кинотеатров могут разрешить в Москве в июле. Все "последующие разрешения связаны с тем, какая ситуация будет", заявил Сергей Собянин. Сроки будут сдвигаться при ухудшении обстановки.

- Юлия Латынина извинилась за "фейковое" письмо о ситуации с COVID-19 в Татарстане. Журналистка рассказала, что письмо было подписано именем Зайнаб Мухаметшина, якобы врачом в Нижнекамске в Татарстане, но позже выяснилось, что это был мужчина, который пытался найти компрометирующую информацию на организацию "Альянс врачей". Впоследствии этот человек "под ником "Как бы Влад" опубликовал всё в своём твиттере".

- Четыре человека погибли и шестеро пострадали в ДТП в Нижегородской области. По предварительным данным полиции, водитель автомобиля Lada выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Mazda. В результате оба водителя и пассажир Mazda погибли. Позже стало известно, что от полученных травм также скончался 10-летний мальчик.

- Вспышка COVID-19 выявлена на Амурском газоперерабатывающем заводе. На заводе с 30 тыс. работников обнаружено более сотни заболевших.