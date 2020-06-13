Глава администрации Новочеркасска объяснил появление в городе плакатов с ошибкой

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Баннеры ко Дню России, в тексте которых была допущена ошибка, разместили в городе Новочеркасск (Ростовская область), однако их удалось вовремя заменить, сообщил на своей странице в фейсбуке исполняющий обязанности главы администрации города Юрий Лысенко.

На фотографиях, которое он приложил к посту, видно, что в слове "Россия" пропущена буква с. "Как это случилось? Материалы из официального брендбука были направлены рекламной организации в электронном виде. Внесение любых изменений в готовые макеты в принципе не предполагалось, однако фирма-изготовитель решила доработать эскиз, не согласовав результат с нами. Из-за опечатки дизайнера все пятнадцать баннеров были напечатаны с ошибкой", - написал Лысенко.

Он отметил, что как только об этом стало известно, баннеры были демонтированы, а утром 12 июня вместо них уже висели поздравления с исправленной ошибкой.

"Будучи ответственным за все, что происходит в городе, я приношу новочеркасцам глубочайшие извинения за этот неприятный инцидент. Подобные ошибки недопустимы! Также хочу отметить: на изготовление и замену баннеров не было потрачено ни одного бюджетного рубля, все работы осуществлялись рекламной организацией на благотворительной основе", - подчеркнул он.

Лысенко отметил, что в настоящее время проводится проверка, по итогам которой "все причастные будут строго наказаны".