Иран сослался на пандемию, объясняя задержку в отправке черных ящиков Boeing на Украину

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Черные ящики сбитого в небе над Ираном украинского самолета не были отправлены Киеву в срок из-за пандемии коронавируса, заявил в понедельник представитель правительства Ирана Али Рабей.

"С самых первых дней после этого прискорбного инцидента мы объявили о готовности сотрудничать в изучении черных ящиков украинского самолета. С нашей стороны нам нечего скрывать. Если расшифровать их можно будет на Украине, это будет сделано на Украине. В ином случае их расшифруют во Франции", - сказал он на пресс-конференции в Тегеране.

"Вынужденная задержка (в отправке - ИФ) была вызвана приостановкой международных рейсов из-за пандемии коронавируса", - добавил Рабей.

По его словам, этот процесс возобновится после хотя бы частичного возвращения к нормальной работе международных рейсов, а также по итогам переговоров между Ираном и другими вовлеченными в этот процесс сторонами.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.