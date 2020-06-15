Глава ВОЗ отметил, что в мире из-за COVID-19 стали забывать о гриппе

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В мире на фоне пандемии коронавируса COVID-19 снизилась интенсивность мониторинга случаев заболевания гриппом, заявил в понедельник гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Отслеживание заболеваемости гриппом либо приостановилось, либо падает во многих странах, произошло резкое сокращение обмена информацией о гриппе из-за пандемии COVID-19", - заявил Гебрейесус в ходе брифинга ВОЗ.

По его словам, такая ситуация наблюдается из-за перегруженности лабораторий работой, связанной с пандемией, и переквалификацией персонала для борьбы именно с коронавирусом Также борьбе против гриппа мешают действующие из-за COVID-19 ограничения в работе транспорта.

"По сравнению с прошлыми тремя годами, мы наблюдаем сильный спад в масштабах тестирования на грипп во всем мире", - добавил он.

Гендиректор отметил, что доставка образцов с вирусом гриппа в центры, сотрудничающие с ВОЗ, сократилась в этом году на 64%. Кроме того, на 94% сократилось предоставление информации о случаях заболевания гриппом с данными о генетической последовательности в базы всемирной научной инициативы GISAID.