Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 8 млн человек

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире с начала пандемии достигло по состоянию на 01:45 по московскому времени вторника 8 003 021 человека, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

По его данным, жертвами коронавирусной инфекции стали 435 619 человек, излечились более 3,8 млн.

Лидером по числу выявленных случаев заражения остаются Соединенные Штаты, где зафиксировано более 2,1 млн случаев COVID-19. На втором месте Бразилия с 888,2 тыс. инфицированных, на третьем - Россия с 536,4 тыс. заболевших (по данным российского оперштаба - 537,2 тыс.).

Случаи заболевания COVID-19 выявлены более чем в 200 странах и районах мира.