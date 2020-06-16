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Тихановская собрала необходимые для выдвижения кандидатом в президенты Белоруссии подписи

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Претендент в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что собрала необходимые для регистрации кандидатом 100 тысяч подписей.

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"Подписи собраны, теперь нам надо проехать разные города и комиссии (избирательные - ИФ) и сдать их. Мы очень надеемся, что успеем физически их объехать и сдать", - цитирует Тихановскую портал tut.by.

К настоящему времени о сборе необходимого числа подписей заявили действующий глава государства Александр Лукашенко, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, экс-глава Парка высоких технологи Валерий Цепкало, бывшая депутат парламента Анна Канопацкая и заместитель председателя Ассоциации грузоперевозчиков "Регион 8" Наталья Кисель. При этом в понедельник Кисель заявила, что снимается с выборов. Таким образом, к настоящему времени пять претендентов могут стать кандидатами в президенты Белорусии.

Согласно белорусскому законодательству, кандидаты на должность президента выдвигаются гражданами Белоруссии при наличии не менее 100 тысяч подписей в свою поддержку.

Сбор подписей за выдвижение в качестве кандидата в президенты завершается 19 июня.

Тихановская подала документы о регистрации инициативной группы после того, как этого не смог сделать ее супруг, видеоблогер Сергей Тихановский, поскольку в отведенные для регистрации сроки находился в СИЗО. Он возглавляет ее инициативную группу, в которую входят 247 человек, в том числе сам руководитель и 18 координаторов.

29 мая Тихановский был задержан в Гродно на пикете в поддержку выдвижения супруги кандидатом в президенты. Также были задержаны несколько его сторонников. Белорусский СК назвал мероприятие незаконным и заявил, что во время пикета были "совершены групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции".

В связи с этим СК предъявил Тихановскому и еще семи лицам обвинение по ч. 1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) УК Белоруссии. Действия одного из них дополнительно квалифицированы следствием по ст. 364 (насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел) УК Белоруссии.

С санкции прокуратуры обвиняемых заключили под стражу.

Белоруссия Светлана Тихановская Сергей Тихановский

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