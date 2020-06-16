В Белоруссии задержали членов инициативных групп противников Лукашенко

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В Белоруссии в понедельник задержали члена инициативной группы по сбору подписей претендента на президентский пост, экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико и пресс-секретаря инициативной группы претендента в президенты Светланы Тихановской.

"Светлана Купреева была задержана у себя дома утром в четверг, 11 июня. В квартире в присутствии 81-летней матери Светланы начали проводить обыск, а саму Светлану, без вещей и сменной одежды, увезли работники ДФР (Департамент финансовых расследований - ИФ). Вечером подруге Светланы сообщили по телефону, что Светлана задержана и будет находиться в СИЗО КГБ", - говорится в сообщении инициативной группы Бабарико.

Там подчеркнули, что Купреева никогда не работала в Белгазпромбанке, но является "координатором по одному из районов Минска" в инициативной группе Бабарико.

По информации штаба, Купрееву допросили еще 12 июня, но из СИЗО не освободили и по истечении 72 часов, но о заключении под стражу ДФР также не уведомил "ни мать, ни кого-либо из друзей Купреевой". Передать в СИЗО вещи первой необходимости удалось лишь спустя четыре дня после задержания, а адвоката к Купреевой не пускают под предлогом коронавируса, продолжили там.

"Жалобы на незаконность и необоснованность задержания, поданные Купреевой и ее адвокатом, в установленный законом срок не рассмотрены", - отметили в штабе.

Между тем, по сообщению портала портал tut.by, в Бресте после визита в поликлинику задержали Александра Кабанова - пресс-секретаря инициативной группы Тихановской. Там отметили, что Кабанов в последнее время не участвовал ни в каких акциях, находился в больнице из-за коронавируса, а потом - дома на самоизоляции.

По информации инициативной группы Тихановской, Кабанов находится в ИВС Ленинского РОВД Бреста. Причины задержания неизвестны.

В инициативную группу Тихановской входят 247 человек, в том числе руководитель и 18 координаторов. Она подала документы о регистрации инициативной группы после того, как этого не смог сделать ее супруг, видеоблогер Сергей Тихановский, поскольку в отведенные для регистрации сроки находился в СИЗО.

В настоящее время сбор подписей за выдвижение в качестве кандидата в президенты ведут 13 инициативных групп. Согласно календарному плану выборов, эта стадия электоральной кампании завершается 19 июня.

Выборы президента Белоруссии должны пройти 9 августа.

Виктор Бабарико и Белгазпромбанк

В минувший четверг Комитет государственного контроля (КГК) Белоруссии сообщил, что проводит обыск в Белгазпромбанке, возбуждены уголовные дела, подозреваемыми по которым проходят "представители коммерческих структур, а также бывшие и действующие работники банковской системы". Бабарико в рамках расследования процессуального статуса не имеет.

Позднее на пресс-конференции Бабарико высказал предположение, что ситуация вокруг банка, носит политический характер. Экс-глава "Белгазпромбанка" также отметил, что у властей страны нет на него прямого компромата, и потому они начали давление на близких ему людей.

В минувшую пятницу акционеры "Белгазпромбанка" - Газпромбанк и ПАО "Газпром" заявили, что решение Нацбанка Беларуси о смене руководства "Белгазпромбанка" является грубым нарушением международного законодательства.

В воскресенье белорусский Национальный банк принял решение ввести с 15 июня 2020 года временную администрацию в Белгазпромбанке вместо отстраненного правления. Руководителем временной администрации назначена Надежда Ермакова, которая в 2015-2018 годах возглавляла наблюдательный совет ОАО "Банк БелВЭБ" (дочерний банк ВЭБ.РФ в Беларуси). В 2011-2014 годах Ермакова руководила Нацбанком Беларуси.

Белгазпромбанк действует в Беларуси с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций банка.

Бабарико возглавлял Белгазпромбанк с середины 2000 года до мая 2020 года, когда объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента республики. После этого совет директоров банка назначил исполняющим обязанности председателя правления банка заместителя председателя правления Кирилла Бадея.

Накануне официальное государственное телевидение Беларуси пообещало, что вскоре будут обнародованы "факты вмешательства иностранного государства в белорусские внутренние дела" в связи с делом "Белгазпромбанка".

Кампания Тихановских

Тихановский планировал регистрироваться в качестве кандидата в президенты, однако не смог это сделать, поскольку в отведенные для этого сроки находился в СИЗО. Вместо него документы о регистрации своей инициативной группы подала его жена Светлана, указав Сергея Тихановского руководителем своей инициативной группы.

29 мая в Гродно на пикете в поддержку выдвижения Тихановской кандидатом в президенты был задержан ее супруг, а также несколько его сторонников.

В СК Белоруссии утверждают, что во время данного мероприятия "было организовано проведение незаконного общественного мероприятия, митинга, в ходе которого совершены групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции".

В связи с этим СК предъявил Тихановскому и еще семи лицам обвинение по ч. 1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Белоруссии. Действия одного из них дополнительно квалифицированы следствием по ст. 364 (насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел) Уголовного кодекса Белоруссии.

С санкции прокуратуры к обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

На прошлой неделе МВД Белоруссии также заявило, что при обыске на даче Тихановского было найдено $900 тыс. Вместе с тем соратники блогера утверждают, что деньги могли быть подброшены, поскольку их нашли только при третьем обыске и третьей следственной бригадой.

Белорусские правозащитники признали Тихановского, а также его соратников, проходящих по одному уголовному делу (Дмитрия Фурманова, Вергилия Ушака, Александра Арановича, Василия Бобровского, Артема Сакова и Владимира Наумика) политическими заключенными.