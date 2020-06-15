Жена летчика Ярошенко надеется на его обмен на американца Уилана

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Жена осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко, надеется, что ее мужа обменяют на приговоренного в РФ к 16 годам колонии за шпионаж американца Пола Уилана.

"Я очень надеюсь, что этот обмен произойдет", - сказала Виктория Ярошенко "Интерфаксу".

Мосгорсуд в понедельник приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Свою вину американец не признал. В ходе прений сторон прокурор просила суд назначить Уилану 18 лет лишения свободы. Защита и сам американец настаивали на невиновности и оправдательном приговоре.

Ярошенко был арестован в 2010 году в африканской Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. В сентябре 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам заключения.