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У парламента Армении полиция начала задерживать сторонников лидера оппозиции Царукяна

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В Ереване полицейские начали задерживать у здания парламента Армении сторонников лидера крупнейшей оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. Корреспондент "Интерфакса" видел десять задержаний. В полиции сообщили о 48 задержанных.

Национальное собрание 16 июня рассмотрит ходатайство генпрокурора Артура Давтяна о лишении Царукяна депутатской неприкосновенности ради уголовного преследования. Здание парламента оцеплено полицейскими, к нему стянута техника и продолжают подходить сторонники оппозиции. Полицейские предупреждают, что массовые собрания запрещены в связи с объявленным ЧП по коронавирусу.

Сторонники "Процветающей Армении" с утра начали перекрывать въезды в Ереван, в том числе используя грузовики и автобусы, а также улицы в самом городе, рассказал корреспондент "Интерфакса". После задержания нескольких человек у здания парламента, сторонники оппозиции перешли в Сквер влюбленных неподалеку, сообщил корреспондент "Новости Армении – NEWS.am".

В начале июня Царукян потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства.

После этого Служба национальной безопасности Армении объявила, что против депутата возбуждено уголовное дело о незаконном игорном бизнесе. Ущерб государству следствие оценило в более чем 29 млрд драмов (более $60 млн). Кроме того, СНБ заявила о раскрытии многочисленных случаев взяточничества в рядах партии "Процветающая Армения" во время парламентских выборов 2017 года.

Генпрокуратура Армении сообщила, что перед парламентскими выборами 2 апреля 2017 года Царукян с целью подкупа избирателей в обмен на обещание проголосовать на выборах за возглавляемую им партию создал и возглавил организованную группу и систему управления деньгами. По данным прокуроров, в системе были отчеты о выделенных средствах с указанием имен и паспортных данных получателей и выдаваемых сумм.

"В Гегаркуникской области Армении за 17194 избирательных бюллетеня было выдано в общей сложности 171,94 млн драмов (более $355,2 тыс.) в качестве взяток. Совокупность полученных доказательств обеспечивает достаточные основания для того, чтобы привлечь депутата Гагика Царукяна в качестве обвиняемого и предъявить ему обвинение в организации выдачи избирательных взяток по статье 38-154.2 УК (наказывается штрафом в размере от двухсоткратного до пятисоткратного размера минимальной заработной платы, либо арестом на срок от одного до двух месяцев, либо лишением свободы на срок не свыше двух лет)", - отметили в генпрокуратуре.

Царукян назвал возбуждение уголовного дела против него политическим преследованием. Его адвокат Эмин Хачатрян назвал дела фальсифицированными.

Никол Пашинян опубликовал в фейсбуке фотографию Царукяна и написал, что перед законом все равны. "Все случаи препятствования свободному волеизъявлению народа, все случаи коррупции, уклонения от выплаты налогов должны быть расследованы и получить правовую развязку", - отметил он.

Вице-спикер парламента, член совета правления правящей в Армении партии "Гражданский договор" Ален Симонян заявил, что политической подоплеки в деле Царукяна нет.

14 июня Царукяна допрашивали. В этот день в Ереване были задержаны 252 участника акции в его поддержку.

У партии "Процветающая Армения" в парламенте 25 мест из 132, это вторая по численности фракция.

Армения Никол Пашинян Процветающая Армения Гражданский договор Гагик Царукян Национальное собрание

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