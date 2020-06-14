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Полиция начала разгонять акцию оппозиции в Ереване

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Полиция начала операцию по разгону акции у здания Службы национальной безопасности Армении, где собралось около 500 сторонников главы оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", полиция задерживает почти всех участников акции.

Ранее полиция неоднократно призывала собравшихся разойтись, поскольку в условиях ЧП по коронавирусу запрещено проведение массовых акций.

Царукян был доставлен на допрос в СНБ. Он назвал политическим преследованием обыски, которые проводят в его доме сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении.

"Меня хотят напугать, это шантаж, это политическое преследование. Я хочу, чтобы вы знали, были уверены, что я не отступлю. Что бы ни было, я готов ко всему. Власти все провалили в стране, во всех сферах провал. Каждый их день у власти - в ущерб стране. Провалено все - внутренняя, внешняя политика, социальные, экономические вопросы. Сфера здравоохранения", - сказал Царукян журналистам после обысков.

В начале июня руководитель второй по численности политической силы парламента Армении (25 из 132 депутатов) Царукян заявил о необходимости отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства.

Ранее в воскресенье в СНБ Армении сообщили, что возбуждено уголовное дело о незаконном игорном бизнесе, ущерб государству оценивается в размере более чем 29 млрд драмов (более $60 млн). Кроме того, там заявили о раскрытии многочисленных случаев дачи взятки партией "Процветающая Армения" во время парламентских выборов 2017 года.

На выборах 2017 года Республиканская партия экс-президента Армении Сержа Саргсяна заняла первое место, на втором месте оказалась "Процветающая Армения". В мае 2018 года в Армении произошла смена власти.

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