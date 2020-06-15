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Парламент Армении получил ходатайство о лишении оппозиционера Царукяна неприкосновенности

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Генпрокурор Армении направил ходатайство в парламент республики о лишении неприкосновенности депутата парламента, руководителя оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна и о возбуждении против него уголовного дела.

Как сообщил на своей странице в фейсбуке советник спикера парламента Давид Карапетян, вопрос будет обсуждаться на заседании во вторник.

В минувшее воскресенье в Службе национальной безопасности (СНБ) Армении сообщили, что возбуждено уголовное дело о незаконном игорном бизнесе, ущерб государству оценивается в размере более чем 29 млрд драмов (более $60 млн).

Кроме того, СНБ Армении заявила о раскрытии многочисленных случаев дачи взятки партией "Процветающая Армения" во время парламентских выборов 2017 года.

Пресс-служба Генпрокуратуры республики сообщила со своей стороны, что в преддверии парламентских выборов 2 апреля 2017 года Царукян с целью дачи взяток избирателям в обмен на обещание проголосовать на выборах за возглавляемую им партию создал и возглавил организованную группу.

В начале июня руководитель второй по численности политической силы парламента Армении (25 из 132 депутатов) Царукян заявил о необходимости отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства.

В воскресенье полиция Армении задержала 252 участников акции в поддержку Царукяна, допрос которого велся Службой национальной безопасности более восьми часов.

"Я вновь заявляю, что все происходящее - это политическое преследование, поскольку эти процессы начались сразу же после моего заявления (о необходимости отставки премьер-министра Армении - ИФ)", - сказал Царукян журналистам у здания СНБ после допроса.

В свою очередь вице-спикер парламента Армении, член совета правления правящей в Армении партии "Гражданский договор" Ален Симонян заявляет, что политическое преследование Царукяна не ведется.

Армения Гагик Царукян

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