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Генпрокурор Армении попросил парламент об аресте лидера оппозиции

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Генпрокурор Армении Артур Давтян заявил в Национальном собрании, что ходатайствует об аресте депутата, лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. Депутаты должны провести тайное голосование по этому ходатайству.

Следствие считает, что оставшись на свободе политик сможет помешать следствию, поскольку "имеет большое влияние на лиц, предположительно вовлеченных в преступление" и имеет большие финансовые возможности, отметил Давтян.

Ранее 16 июня депутаты лишили Царукяна депутатской прикосновенности ради уголовное преследование по обвинению в подкупе избирателей на парламентских выборах 2017 года. Это решение поддержали единогласно все 87 депутатов, участвовавших в заседании.

Оппозиционная фракция "Светлая Армения" отказалась участвовать в голосовании и назвала происходящее политическим фарсом. Фракция "Процветающей Армении" также не участвовала в заседании, у нее 25 мест в парламенте. В голосовании участвовала правящая фракция "Мой шаг", которая представлена в парламенте 88 депутатами. Премьер-министр Никол Пашинян написал в фейсбуке, что перед законом все равны.

Ранее в этот день Царукян выступил в парламенте, а затем поехал на допрос в Службу национальной безопасности. В Ереване вопреки запрету массовых мероприятий митингуют его сторонники.

В начале июня Царукян призвал Пашиняна уйти в отставку.

Армения Никол Пашинян Процветающая Армения Гражданский договор Гагик Царукян Национальное собрание

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