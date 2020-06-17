Правозащитники сообщили о новом уголовном деле белорусского оппозиционера Тихановского

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В Белоруссии возбуждено новое уголовное дело в отношении оппозиционного политика и блогера Сергея Тихановского, сообщил правозащитный центр "Весна". По его сведениям, дело завели по статье 191 УК по воспрепятствованию организации выборов и осуществлению избирательных прав.

Ранее Тихановский планировал выдвинуться на президентские выборы, но не смог этого сделать, так как в отведенные для регистрации сроки находился в СИЗО. Вместо него зарегистрировалась и собрала подписи в поддержку выдвижения его жена Светлана Тихановская.

В начале июня председатель Центризбиркома Лидия Ермошина заявила, что попросила Следственный комитет проверить действия Тихановского на предмет нарушения статьи 191 УК в части угроз избирательным комиссиям.

Тихановского задержали 29 мая в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты его жены. Ему и еще нескольким задержанным вменили организацию незаконного митинга, грубое нарушение общественного порядка и явное неповиновение милиции. Блогеру и еще семи гражданам было предъявлено обвинение по ч.1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси. Одному из восьмерых также вменили применение насилия к милиционеру. Все восемь были арестованы.

4 июня МВД Беларуси также заявило, что при обыске на даче Тихановского было найдено $900 тыс. Вместе с тем соратники блогера утверждают, что деньги могли быть подброшены, поскольку их нашли только при третьем обыске и третьей следственной бригадой.

Белорусские правозащитники признали Тихановского, а также его соратников, проходящих по одному уголовному делу (Дмитрия Фурманова, Вергилия Ушака, Александра Арановича, Василия Бобровского, Артема Сакова и Владимира Наумика), политическими заключенными.