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Российский БТР подорвался в Сирии

Это произошло во время совместного с Турцией патрулирования

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Российский бронетранспортер получил незначительные повреждения в результате подрыва боевиками в Сирии взрывного устройства, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В результате подрыва боевиками взрывного устройства на маршруте следования колонны получил незначительные повреждения один российский бронетранспортер. Личный состав совместного патруля не пострадал. Вся техника и российские военнослужащие вернулись в пункт дислокации", - сказал он.

По словам Конашенкова, инцидент произошел во вторник в ходе совместного патрулирования между населенными пунктами Эриха и Урум-эль-Джауза.

Представитель Минобороны РФ заявил, что боевики попытались организовать теракт "с целью сорвать мониторинг обстановки вдоль трассы М-4".

Конашенков сказал, что "обстановка на территории Сирийской Арабской Республики продолжает оставаться напряженной".

Он отметил, что основные усилия российской группировки войск сосредоточены на стабилизации ситуации в Идлибской зоне деэскалации и выполнении договоренностей о совместном российско-турецком патрулировании участка трассы М-4. Договоренность об этом была достигнута президентами России и Турции 5 марта 2020 года.

"Боевики террористических группировок не оставляют попыток сорвать данные договоренности", - сказал Конашенков.

Сирия Минобороны РФ

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