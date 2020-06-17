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На Украину прибыли американские противотанковые ракеты Javelin

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Управление оборонного сотрудничества посольства США на Украине получило оборудование более чем на $60 млн для передачи украинским партнерам.

"Помощь США в сфере безопасности и сотрудничество с Украиной во время COVID-19 продолжаются! Вчера Управление оборонного сотрудничества посольства США получило оборудование на более 60 млн долларов для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin", - сообщило посольство в среду в своем аккаунте в твиттере.

Американские дипломаты также опубликовали фотографии с аэродрома, где происходила разгрузка указанного оборудования и боеприпасов, а также, предположительно, более ста ракет Javelin.

В 2018 году США уже продали Украине более 200 ракет и 37 пусковых установок Javelin. В октябре 2019 года сообщалось, что Конгресс США дал предварительное согласие на продажу Украине дополнительной партии Javelin на сумму в $39 млн. Этот контракт не являлся частью военной помощи Украине в размере $250 млн, одобренной Конгрессом ранее.

В декабре 2019 года в министерстве обороны Украины заключили контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США.

Javelin - переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих на малых скоростях целей (вертолетов, беспилотников, заходящих на посадку винтомоторных самолетов). Принят на вооружение американской армией в 1996 году.

Украина США Javelin

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