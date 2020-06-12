"Газпром" счел противозаконными действия ЦБ Белоруссии в отношении Белгазпромбанка

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Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Газпромбанк и ПАО "Газпром" как акционеры ОАО "Белгазпромбанк" в совместном заявлении назвали действия Национального банка Белоруссии по смене руководства Белгазпромбанка нарушающими законодательство страны и Евразийского экономического союза.

В заявлении отмечается, Нацбанком Белоруссии были назначены и.о. председателя правления и и.о. заместителя председателя правления ОАО "Белгазпромбанк". Эти назначения сопровождались задержанием полномочных членов правления Белгазпромбанка.

Белгазпромбанк действует в Беларусии 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций банка.

"Акционеры ОАО "Белгазпромбанк" намерены добиваться защиты своих прав и законных интересов всеми доступными правовыми средствами, а также принимают все возможные меры для охраны интересов клиентов и обеспечения финансовой стабильности банка", - заявляют "Газпром" и ГПБ.

Ранее Комитет государственного контроля Белоруссии сообщил о задержании топ-менеджеров Белгазпромбанка и коммерческих структур, у них изъято более $4 млн и ценные бумаги на $500 тыс.

"В результате мы получили убедительные доказательства того, что вышеуказанные лица причастны к противоправной деятельности масштабного характера. Фактически на базе банка ими была создана организованная преступная группа, которая осуществляла вывод денежных средств на территории иностранных государств", - заявили в Комитете.

Накануне КГК Белоруссии сообщил, что проводит обыск в Белгазпромбанке, возбуждены уголовные дела.

Также Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии сообщил, что располагает доказательствами причастности бывшего главы Белгазпромбанка, претендента на выдвижение в президенты Белоруссии Виктора Бабарико к противоправной деятельности. Сам он заявляет, что его доходы законны, а дело называет политическим.