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Трамп счел голосование по почте единственной угрозой его переизбранию

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что для него вероятность проиграть президентские выборы в ноябре 2020 года будет выше, если голосование пройдет по почте.

Выборы в США - 2020

"Голосование по почте - это единственный способ, которым я могу проиграть", - сказал Трамп в интервью The Washington Times.

Он пояснил, что демократы "жульничают, грабят и воруют", не отправляя избирательные бюллетени в районы, где много сторонников Республиканской партии.

Президент США также заявил, что считает бывшего вице-президента Джо Байдена более слабой кандидатурой, чем была Хилари Клинтон в 2016 году.

"Он слабее, но аппарат сильнее, потому что они (демократы - ИФ) в отчаянии", - отметил Трамп.

Ранее Трамп уже критиковал голосование по почте. Из-за этого сервис микроблогов Twitter пометил два его поста как содержащие недостоверную информацию.

Президентские выборы в США в 2020 году назначены на 3 ноября 2020 года.

Хроника 09 января 2018 года – 19 июня 2020 годаВыборы в США - 2020
США Дональд Трамп Джо Байден

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