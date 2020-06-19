Facebook удалила десятки разжигающих ненависть сообщений в аккаунтах Трампа

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Социальная сеть Facebook удалила серию рекламных публикаций, размещенных в аккаунтах президента США Дональда Трампа, его предвыборной кампании и вице-президента США Майка Пенса, посчитав, что они разжигают ненависть, сообщает телеканал NBC News.

Отмечается, что сообщения содержали символ в виде перевернутого красного треугольника, который нацисты во время Второй мировой войны использовали для обозначения политзаключенных в концентрационных лагерях.

В общей сложности удалено 88 сообщений. Согласно заявлению Facebook, эта реклама "нарушала политику (компании - ИФ) по борьбе с организованным разжиганием ненависти".

Соцсети не впервые недовольны публикациями президента США. В конце мая Twitter сопроводил два сообщения Трампа пометкой о том, эти твиты могут содержать недостоверную информацию. В них Трамп выражал уверенность, что голосование по почте будет сопровождаться массовыми фальсификациями. Сервис предложил проверить утверждения Трампа по ссылке, где приводятся сообщения СМИ о неточностях в утверждениях Трампа и их необоснованности.

Сам президент США также неоднократно критиковал соцсети, но удалять аккаунты он не собирается, чтобы иметь возможность напрямую общаться с американским народом.