Адвоката претендента на пост президента Белоруссии Бабарико вызвали в КГБ

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Адвокат задержанного накануне претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико приглашен в КГБ для участия в процессуальных действиях.

"Мне позвонили из КГБ и пригласили для участия в процессуальных действиях в отношении Виктора Бабарико. Вот буквально сейчас я захожу в здание КГБ", - сообщил Дмитрий Лаевский "Интерфаксу" в пятницу. Адвокат надеется, что ему удастся встретиться с подзащитным.

Лаевский подчеркнул, что "пока официально оформленных подозрений и обвинений" в отношении Бабарико не видел, "вся имеющаяся информация поступила из СМИ". Адвокат подтвердил, что дело Бабарико "может вести и КГБ". "Не могу сказать, что только они, но и они в том числе", - добавил он.

Как сообщалось, по данным штаба претендента, Виктор Бабарико и его сын Эдуард, которые были задержаны в четверг, 18 июня, утром, находятся в СИЗО КГБ.

Виктор и Эдуард Бабарико были задержаны Департаментом финрасследований Комитета госконтроля. По данным штаба, адвокатов к задержанным не допустили.

Дело Бабарико

Глава КГК Иван Тертель заявил, что "Бабарико был задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности". По его словам, Белгазпромбанк, которым ранее руководил Бабарико, связан с операциями латвийского банка ABLV.

По данным КГК, на счета банка ABLV со счетов Белгазпромбанка было выведено свыше $430 млн. Кроме того, КГК заявил о махинациях с векселями на сумму свыше $60 млн. Тертель также заявил о возможной причастности руководства "Газпрома" к противоправной деятельности Бабарико и Белгазпромбанка.

Ранее также сообщалось, что силовики провели обыски в домах семьи Бабарико. Также в рамках дела Белгазпромбанка проведены обыски в компаниях "ПриватЛизинг", "Кампари" и страховой компании "Кентавр".

Накануне штаб политика сообщил, что счет избирательного фонда Бабарико был заблокирован.

Национальный банк Белоруссии (НББ) в воскресенье, 14 июня, принял решение ввести с 15 июня 2020 года временную администрацию в ОАО "Белгазпромбанк".

Белгазпромбанк действует в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций банка.

Бабарико возглавлял Белгазпромбанк с середины 2000 года до мая 2020 года, когда объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента республики.

Выборы президента должны пройти 9 августа.