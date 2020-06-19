ЕС призвал Белоруссию освободить претендующего на пост президента Бабарико и его сына

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Европейский союз призывает белорусские власти освободить претендующего на пост президента республики экс-банкира Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, говорится в заявлении ЕС.

"Вчера один из потенциальных кандидатов в президенты Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико были задержаны по уголовному делу. ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить их от предварительного заключения и гарантировать полное уважение верховенства закона, включая справедливое и прозрачное расследование и право на доступ к адвокату. Любое расследование должно быть беспристрастным и без политического давления", - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что в контексте предстоящих президентских выборов в Белоруссии 9 августа Европейский союз настоятельно призывает Минск обеспечить их конкурентное и свободное проведение. "Ни один потенциальный кандидат не должен быть лишен возможности выполнить процедуру регистрации из-за политически мотивированных ограничительных мер", - отмечается в заявлении.

Как считают в ЕС, белорусские власти должны уважать основные свободы и права человека в соответствии с международными обязательствами республики. "Они должны воздерживаться от любых ограничений прав потенциальных кандидатов, избегать любых задержаний мирных демонстрантов и немедленно освободить всех произвольно задержанных активистов. Сообщения о случаях жестокого обращения с лицами, задержанными за участие в мирных акциях протеста, вызывают крайнюю тревогу", - подчеркивают авторы заявления.

Как сообщалось, Бабарико и его сын были задержаны в четверг утром. В настоящее время оба задержанных находятся в СИЗО КГБ.

Глава Комитета госконтроля Иван Тертель заявил, что "Бабарико был задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности". По его словам, Белгазпромбанк связан с операциями латвийского банка ABLV. По данным КГК, на счета банка (ABLV - ИФ) со счетов Белгазпромбанка было выведено свыше $430 млн. Кроме того, КГК заявил о махинациях с векселями на сумму свыше $60 млн.

Ранее также сообщалось, что силовики провели обыски в домах семьи Бабарико. Также в рамках дела Белгазпромбанка проведены обыски в компаниях "ПриватЛизинг", "Кампари" и страховой компании "Кентавр".

Накануне штаб политика сообщил, что счет избирательного фонда Бабарико был заблокирован.

Национальный банк Беларуси (НББ) в воскресенье принял решение ввести с 15 июня 2020 года временную администрацию в ОАО "Белгазпромбанк".

"Белгазпромбанк" действует в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций банка.

Бабарико возглавлял "Белгазпромбанк" с середины 2000 года до мая 2020 года, когда объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента республики.

Выборы президента должны пройти 9 августа.