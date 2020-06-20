Лукашенко оправдался за слова о невозможности женщины стать президентом Белоруссии

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал свое ранее сделанное заявление о том, что в республике Конституция "не под женщину".

"Что я имел в виду: что у нас Конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага. Это я имел в виду, а не потому, что я не уважаю женщин", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Президент Белоруссии накануне общался с жителями Кировского района. "Если бы не было женщин, я бы не был президентом", - подчеркнул он.

Лукашенко добавил, что не получится противопоставить его женщинам.

В сообщении пресс-службы отмечается, что, отвечая на слова поддержки со стороны одной из женщин, он сказал: "Что я ваш, это я знаю точно. Меня пытаются сейчас с женщинами столкнуть. Помните, я однажды сказал, что в Беларуси пока женщина не может быть президентом. Ряд причин назвал, но выхватили из контекста Конституцию".

Как сообщалось, 29 мая во время посещения Минского тракторного завода Лукашенко в частности заявил, что "Конституция в стране не под женщину".

ЦИК Белоруссии после этого был вынужден отвечать на многочисленные обращения, авторы которых подчеркивали дискриминационный характер заявления Лукашенко в отношении женщин. Между тем Центризбирком отметил, что высказывание главы государства отражает его личное мнение и не является основанием для вынесения предупреждения.

В Белоруссии на 9 августа назначены выборы президента.