Лукашенко пообещал не допустить фашизма "под знаменами демократии"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы не пропустят фашизм и ненависть "под знаменами демократии", и призвал защитить страну.

Об этом он сказал в субботу на церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в деревне Борки Кировского района. Президента цитирует госагентство БелТА.

По его словам, "главная общая задача - защитить страну". Лукашенко отметил, что "нет какой-то катастрофы, но нам постоянно подкидывают, подбрасывают, нагнетая обстановку".

"Предать, сломать и уничтожить то, что мы с вами создавали четверть века, никому не будет позволено. Мы должны сохранить нашу спокойную и мирную страну во имя погибших ради этого", - подчеркнул он.

Как сообщалось, в четверг и пятницу в Минске и других белорусских городах прошли пикеты в поддержку альтернативных претендентов на пост президента Белоруссии.

По данным правозащитного центра "Весна", накануне в столице Белоруссии были задержаны не менее 80 человек. Правозащитники подсчитали, что с 6 мая по 17 июня в республике за участие и присутствие на мирных акциях и пикетах по сбору подписей 98 человек получили в общей сложности 1 316 суток ареста по административным статьям, 107 человек получили штрафы на сумму более $37,8 тыс.

Были задержаны оппозиционные политики Николай Статкевич и Павел Северинец, блогер Сергей Тихановский, члены инициативной группы Светланы Тихановской. В четверг также был задержан претендующий на пост президента экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его сын и руководитель инициативной группы Эдуард.

В Белоруссии 19 июня завершился этап сбора подписей за выдвижение претендентов в кандидаты в президенты. Выборы назначены на 9 августа.