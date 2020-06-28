Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:04Заразились
на 28.06В России 634 437+6 791В мире 9 979 535+177 963

Лукашенко заявил, что в РФ "поняли", почему "прихлопнули" газпромовский банк

Лукашенко заявил, что в РФ "поняли", почему "прихлопнули" газпромовский банк
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в руководстве России понимают причины ситуации вокруг Белгазпромбанка (дочерний банк Газпрома и Газпромбанка), бывший руководитель которого - задержанный Виктор Бабарико, претендует на президентский пост.

"Последнее мое наблюдение: 24 числа (24 июня Лукашенко присутствовал на параде в Москве - ИФ) я заметил, что они это увидели и поняли. Когда мы этот газпромовский банк прихлопнули - они все поняли", - заявил Лукашенко.

Телеканал "Беларусь 1" показал в вечернем эфире фрагменты выступления президента перед активом Минской области, которое состоялось в минувшую пятницу.

"Все страдают: ах, Лукашенко посадил (бывшего руководителя Белгазпромбанка Бабарико - ИФ). А мы никого туда не звали, мы действуем по закону, как это было всегда", - сказал он.

"А как иначе? 640 миллионов долларов через банк (Белгазпромбанк - ИФ) отмыли и в Латвию перечислили. Американцы этот банк (в Латвии - ИФ) накрыли за отмывание денег. И когда я вижу миллионы и миллионы долларов выкаченных - это же на нас заработанные деньги, то какие мои должны быть действия?", - добавил Лукашенко.

По его словам, "когда осуществили выемку в банке, что меня поразило: во всех основных ячейках лежали флэшки, жесткие диски и горы документов".

Президент также утверждает, что раньше Бабарико не был арестован, так как не было соответствующей доказательной базы. "А потому что не готовы были доказать все это, потому что только в декабре прошлого года мы были проинформированы о том, что там происходило", - отметил он.

По его словам, "если бы американцы не надавили в прошлом году на латвийский банк, вряд ли мы имели информацию".

Как сообщалось, 18 июня Бабарико вместе со своим сыном Эдуардом был задержан. В Комитете госконтроля Белоруссии заявили, что претендент в президенты был задержан, поскольку "являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности". После задержания вопреки процедуре к Бабарико и его сыну не были допущены адвокаты.

19 июня генпрокурор Александр Конюк заявил, что фигуранты дела Белгазпромбанка "создали угрозу интересам национальной безопасности страны как в финансовой, так и иных сферах".

В тот же день белорусские правозащитники признали Бабарико политическим заключенным. С требованием выпустить Бабарико выступил Европейский союз.

По информации адвоката, Бабарико было предъявлено обвинение, однако по какой статье не сообщается ввиду подписки о неразглашении. Позднее было предъявлено обвинение и Бабарико-младшему.

Новость дополняется

Белоруссия Белгазпромбанк Виктор Бабарико Александр Лукашенко Россия

Новости по теме

Новости

Лукашенко назвал Белоруссию единственным оставшимся союзником России

Что произошло за день: воскресенье, 28 июня

Глава Англиканской церкви в ответ на протесты в США напомнил, что Христос не был белым

Трамп заявил, что РФ полностью переиграла администрацию Обамы, за что ее исключили из G8

Трамп заявил, что РФ полностью переиграла администрацию Обамы, за что ее исключили из G8

Штат Миссисипи последним в США решил избавиться от символа конфедератов на флаге

Штат Миссисипи последним в США решил избавиться от символа конфедератов на флаге

Индия и Китай начали укреплять спорный участок границы после столкновения военных

Пытавшимся свалить в Вашингтоне статую Джексона предъявили обвинения в вандализме

Что случилось этой ночью: воскресенье, 28 июня

Два человека погибли в результате стрельбы в Калифорнии

Два человека погибли в результате стрельбы в Калифорнии

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 10 миллионов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');