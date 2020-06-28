Лукашенко заявил, что в РФ "поняли", почему "прихлопнули" газпромовский банк

Владимир Путин и Александр Лукашенко Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в руководстве России понимают причины ситуации вокруг Белгазпромбанка (дочерний банк Газпрома и Газпромбанка), бывший руководитель которого - задержанный Виктор Бабарико, претендует на президентский пост.

"Последнее мое наблюдение: 24 числа (24 июня Лукашенко присутствовал на параде в Москве - ИФ) я заметил, что они это увидели и поняли. Когда мы этот газпромовский банк прихлопнули - они все поняли", - заявил Лукашенко.

Телеканал "Беларусь 1" показал в вечернем эфире фрагменты выступления президента перед активом Минской области, которое состоялось в минувшую пятницу.

"Все страдают: ах, Лукашенко посадил (бывшего руководителя Белгазпромбанка Бабарико - ИФ). А мы никого туда не звали, мы действуем по закону, как это было всегда", - сказал он.

"А как иначе? 640 миллионов долларов через банк (Белгазпромбанк - ИФ) отмыли и в Латвию перечислили. Американцы этот банк (в Латвии - ИФ) накрыли за отмывание денег. И когда я вижу миллионы и миллионы долларов выкаченных - это же на нас заработанные деньги, то какие мои должны быть действия?", - добавил Лукашенко.

По его словам, "когда осуществили выемку в банке, что меня поразило: во всех основных ячейках лежали флэшки, жесткие диски и горы документов".

Президент также утверждает, что раньше Бабарико не был арестован, так как не было соответствующей доказательной базы. "А потому что не готовы были доказать все это, потому что только в декабре прошлого года мы были проинформированы о том, что там происходило", - отметил он.

По его словам, "если бы американцы не надавили в прошлом году на латвийский банк, вряд ли мы имели информацию".

Как сообщалось, 18 июня Бабарико вместе со своим сыном Эдуардом был задержан. В Комитете госконтроля Белоруссии заявили, что претендент в президенты был задержан, поскольку "являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности". После задержания вопреки процедуре к Бабарико и его сыну не были допущены адвокаты.

19 июня генпрокурор Александр Конюк заявил, что фигуранты дела Белгазпромбанка "создали угрозу интересам национальной безопасности страны как в финансовой, так и иных сферах".

В тот же день белорусские правозащитники признали Бабарико политическим заключенным. С требованием выпустить Бабарико выступил Европейский союз.

По информации адвоката, Бабарико было предъявлено обвинение, однако по какой статье не сообщается ввиду подписки о неразглашении. Позднее было предъявлено обвинение и Бабарико-младшему.

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