Южная Корея упрекнула Болтона в искажении данных о переговорах с США и КНДР

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина резко раскритиковала бывшего советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона за его" искаженный " отчет о том, что происходило во время переговоров между США, КНДР и Южной Кореей.

Начальник управления национальной безопасности в администрации Мун Чжэ Ина - Чон Ый Ён - заявил, что значительная часть представленной Болтоном информации "искажена". По его словам, Болтон в своей книге показал "собственную точку зрения" на события, а не "точные факты".

Он также предупредил, что одностороннее разглашение экс-советником Трампа информации о содержании переговоров может повредить будущим встречам. Чон Ый Ён выразил надежду, что правительство США примет соответствующие меры, чтобы предотвратить повторение "такого опасного случая".

В отдельном заявлении Юн До Хан, старший секретарь администрации президента по связям с общественностью, призвал не предлагать такой "искаженный" отчет, основанный на "предвзятости и предубеждении".

Данные заявления последовали на фоне резонансных сообщений СМИ с выдержками из мемуаров бывшего советника президента по нацбезопасности Джона Болтона, публикация которых ожидается 23 июня.

В книге Болтон охарактеризовал президента США Дональда Трампа как малоосведомленного, не интересующегося геополитикой и легко поддающегося манипуляциям человека.

Трамп ранее также обвинил Болтона в нарушении закона о неразглашении секретной информации, а Минюст США подал иск в суд на бывшего советника Трампа, пытаясь заблокировать выход в свет этих мемуаров.

Кроме того, президент сделал ряд нелицеприятных заявлений о Болтоне, усомнился в его компетенции и в интеллектуальных способностях. Трамп пришел к выводу, что решение о прекращении сотрудничества с Болтоном ему нужно было принять гораздо раньше.

Издательство Simon & Schuster, подготовившее к публикации мемуары Болтона, в свою очередь подало иск на министерство юстиции, заявив, что администрация Трампа пытается подавить критику в адрес президента.